Após empate, Irã se classifica para o Mundial de 2026; veja fotos

A seleção do Irã garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 após um empate por 2 a 2 contra o Uzbequistão.

Com o empate, o Irã somou 20 pontos no Grupo A, com seis vitórias e dois empates em oito jogos. Com a vaga já garantida, os iranianos ainda enfrentarão o Qatar, como visitantes, e fecharão as Eliminatórias em casa, contra a Coreia do Norte.