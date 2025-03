Jornais de Buenos Aires destacam silêncio da seleção argentina às provocações de Raphinha

A imprensa local, porém, dá ênfase à postura do time de Lionel Scaloni de não responder ao atleta do Barcelona, que falou em "dar porrada dentro e fora de campo", em entrevista ao ex-jogador Romário.

Alta tensão

Já o Clarín fala que o clássico será de "alta tensão" por conta da fala de Raphinha, mas que Scaloni "respondeu com mensagens de paz as declarações violentas do outro lado".

— Não aprofundo as declarações de jogadores brasileiro. Argentina e Brasil sempre foi m jogo importante, mas não deixa de ser futebol. Temos de recordar a imagem de Messi e Neymar juntos nas escadas do Maracanã (após a final da Copa América). Essa é a imagem que temos que ficar, os dois estando juntos e sendo amigos. Isso diz tudo. Todo o resto é um jogo de futebol, 90 minutos dentro de campo, onde todos quem jogar. Todos nós (argentinos) conhecemos e temos amigos brasileiros, eu joguei com muitos e me dou muito bem com eles. Não há por que passar disso e não vai passar — afirmou o treinador.