Clubes conhecem a tabela básica da Divisão de Acesso; veja os jogos

A competição inicia no dia 17 de maio com 16 equipes.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica da Divisão de Acesso 2025. Dos três representantes do Norte do RS, dois estreiam fora de casa e um joga diante da sua torcida. A competição está prevista para iniciar no dia 17 de maio.