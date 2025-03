Passo Fundo confirma dois reforços para a Divisão de Acesso 

Augusto voltará a vestir a camisa do Passo Fundo. Dayana Giacomini / BH Fotos

O Passo Fundo começou a anunciar os primeiros reforços para a disputa da Divisão de Acesso, prevista para iniciar em 17 de maio. Depois do goleiro Max, o clube anunciou mais dois jogadores. O meia-atacante Medina e o lateral-direito Augusto vestirão a camisa do Tricolor no segundo semestre.

Medina disputou a Série A3 do Paulistão pelo Rio Preto no início deste ano. Em 2024, o jogador de 32 anos conquistou o acesso para a elite do futebol catarinense pelo Santa Catarina.