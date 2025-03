Ypiranga confirma saída do artilheiro do Gauchão para clube da Série A

Galego foi artilheiro do Gauchão, com oito gols.

O Ypiranga anunciou oficialmente nesta quarta-feira (26) que o centroavante Galego não é mais jogador do clube. O artilheiro do Gauchão 2025 assinou contrato de três temporadas com o Juventude, onde vai disputar a Série A do Brasileirão.

Emerson Galego chegou ao Canarinho em outubro do ano passado , após empréstimo do Petrolina . O jogador foi contratado pelo time de Erechim para a disputa da reta final da Copa FGF. Em dezembro, renovou o empréstimo para a temporada 2025. Nesse período, atuou em 16 jogos e marcou nove gols.

A boa atuação no Estadual despertou o interesse do Juventude, que comprou 40% do passe do jogador junto ao Petrolina — clube que emprestou o atleta ao time de Erechim. Com a negociação, o Ypiranga recebeu cerca de R$ 200 mil.