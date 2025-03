De uma conversa de terapia para a Série A do Brasileirão: a trajetória de Galego no Ypiranga

Galego marcou oito gols em 12 jogos no Campeonato Gaúcho. Pablo Nunes / YFC/Divulgação

Artilheiro do Gauchão 2025, Galego confirmou nesta segunda-feira (24) que não é mais jogador do Ypiranga. O centroavante vai assinar contrato de três temporadas com o Juventude, onde vai disputar a Série A do Brasileirão.

O jogador chegou ao Canarinho em outubro de 2024, para atuar na reta final da Copa FGF. Mas o fato de como ele foi parar no time de Erechim é inusitado. Galego foi contratado depois de uma conversa de terapia.

Na ocasião, o executivo de futebol do Ypiranga, Fárnei Coelho, estava em uma conversa com a sua psicanalista, Amanda Lino, e disse que estava atrás de um centroavante para disputar a Copinha. A profissional, ligada ao futebol, também é CEO da Linosports, e indicou Galego.

— Acompanho futebol há 25 anos. Fui casada com um jogador de futebol e ex-empresário (falecido Leandro Lino de Freitas) e já acompanhei vários processos. Um ex-jogador me trouxe o nome do Galego e eu vi que ele precisava desse olhar individualizado, não só como uma mercadoria sendo comercializada — disse Amanda, que prosseguiu:

— O empresário do Galego permitiu que eu trabalhasse com o nome dele em possíveis intermediações. E foi em uma conversa com o Fárnei que entramos no nome do jogador. Falei que o Galego precisava ser visto e ter uma oportunidade, porque às vezes o mercado não tem esse olhar minucioso para atletas que estão iniciando a carreira, somente para quem já está em uma prateleira maior.

Depois da conversa com a psicanalista, o executivo de futebol do Ypiranga analisou o perfil de Galego e levou o nome do centroavante ao técnico Matheus Costa. Toda comissão gostou e, dias depois, o jogador já estava em Erechim.

Trajetória de ascensão

Galego chegou ao Ypiranga por um empréstimo do Petrolina. O contrato seria válido apenas até o término da FGF, na qual o jogador atuou em quatro jogos e marcou um gol. No entanto, o clube renovou o vínculo até o fim de 2025.

Na disputa do Gauchão, o centroavante brilhou e foi peça fundamental na conquista da Taça Farroupilha. Galego saiu do banco de reservas do Ypiranga para fazer oito gols e se tornar artilheiro do Estadual.

O desempenho com a camisa verde e amarela despertou o interesse do Juventude, que encaminhou um contrato com o jogador até o fim de 2027.

Histórico de Galego

O novo centroavante alviverde teve uma mudança rápida na carreira. Ele começou na várzea nordestina antes de tornar-se profissional. Até 2022, ele jogou em times amadores na Bahia.

Galego foi revelado pelo Juazeirense, mas foi no Petrolina que conseguiu destaque, sendo artilheiro do Pernambucano de 2023, com seis gols. Esses números ajudaram o Petrolina a chegar entre os quatro melhores e confirmar vagas na Série D e Copa do Brasil.