Destaque do Ypiranga pede liberação e é a primeira baixa para a sequência da temporada

Heitor estava na sua terceira temporada no Ypiranga. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga tem a primeira baixa confirmada para a sequência da temporada. O zagueiro Heitor não faz mais parte do elenco que disputará a Série C do Brasileirão.

O jogador alegou problemas pessoais e pediu a liberação do Ypiranga. Em três temporadas defendendo o time de Erechim, Heitor foi titular absoluto — atuou em 63 jogos e marcou quatro gols com a camisa verde e amarela.

Com a saída do zagueiro, o departamento de futebol do Canarinho deverá trazer outro nome para o setor.

O clube também procura por um lateral-esquerdo e um atacante. Isso porque atletas como Heitor Roca e Galego receberam propostas e têm permanência incerta no Ypiranga.