"É um momento especial", diz meia Marlone em sua apresentação no Ypiranga

Meia foi apresentado em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. Caroline Dolina / Agência RBS

O meio-campista Marlone, de 32 anos, foi oficialmente apresentado nesta sexta-feira (21) como o novo reforço do Ypiranga. Em entrevista coletiva realizada do Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, o jogador falou sobre a oportunidade e o desafio que terá disputando a Série C do Brasileirão.

O atacante Tomi Montefiori, outra contratação do Canarinho para a disputa da Terceirona, também participou da entrevista coletiva. O argentino, de 22 anos, é uma promessa do Canarinho. Essa será a primeira vez que disputará uma competição nacional.

— Eu queria muito jogar uma competição nacional. Em alguns momentos cheguei a pensar como eu deveria me preparar para chegar aqui e fazer um bom trabalho, mas sei que com os treinos vou ir entendendo as ideias do professor e mostrando o meu melhor. Já enfrentei o Ypiranga três vezes nesse ano e sei como o grupo é unido, isso vai me ajudar bastante para que me sinta bem e em casa. Será uma oportunidade única de mostrar meu talento — frisou Montefiori.

Trajetória vitoriosa

Apesar da experiência no futebol, o meia Marlone também vai disputar a Série C pela primeira vez em sua trajetória. O atleta, que acumula passagens por grandes clubes brasileiros, falou sobre a oportunidade de vestir as cores do Ypiranga

— Eu estou muito feliz e motivado por estar no Ypiranga. Desde o primeiro contato que eu tive com o clube através do técnico Matheus, foi muito positivo. Senti verdade em todos e vim para cá. Será uma boa oportunidade. Eu quero agregar e ajudar meus companheiros. É um momento especial, de verdade mesmo — destacou Marlone.

Nesse início de temporada, o meia não atuou em nenhum campeonato estadual. E por esse motivo comentou que precisa buscar a sua melhor forma física para buscar a titularidade. A última vez que atuou foi em dezembro, vestindo as cores da Chapecoense, pela Série B.

— Estava desde dezembro apenas treinando em casa e agora que eu estou tendo treinamentos no clube. Mas sou muito comprometido e em breve estarei na minha melhor forma e pronto para fazer as funções que o técnico Matheus precisar — disse.

Até o início da Série C, os jogadores terão cerca de 23 dias de preparação. A estreia será no dia 13 de abril, contra o Londrina, no Estádio do Café.