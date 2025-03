Dimitrov vence Khachanov e atinge 100 vitórias em quadra dura de Masters

Dmitrov pode surpreender favoritos. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov, 15º do ranking da ATP, venceu o russo Karen Khachanov (23º) de virada por 6/7 (3/7), 6/4 e 7/5 num duelo de duas horas e 36 minutos de duração e se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Miami.

Dimitrov, de 33 anos e finalista do Aberto de Miami em 2024, se torna com este triunfo o quarto jogador em atividade com pelo menos 100 vitórias em quadra dura de Masters 1000, depois do sérvio Novak Djokovic (271 vitórias), do francês Gael Monfils (108) e do suíço Stan Wawrinka (100).

— É ótimo. No ano passado, atingi a marca de 100 vitórias em quadra coberta e agora isso. É fantástico cada vez que você atinge essas marcas. Sinto que ainda sou capaz de competir, de fazer o que faço na quadra — comentou o búlgaro.

Sobre o confronto com Khachanov, ele disse que o conhecimento entre eles favoreceu o equilíbrio.

— Nós nos conhecemos muito bem, praticamos muito um com o outro, então não havia realmente segredos. No final do dia, tudo se resumiu a alguns pontos.

Na próxima rodada, Dimitrov vai enfrentar o vencedor do duelo entre o norte-americano Brandon Nakashima (32º) e o belga David Goffin (55º).

Resultados do Masters 1000 de Miami deste domingo:

3ª rodada (simples masculino):

Sebastian Korda (EUA) 2 x 0 Stefanos Tsitsipas (GRE/N.9) 7/6 (7/4), 6/3

Lorenzo Musetti (ITA) 2 x 1 Felix Auger-Aliassime (CAN) 4/6, 6/2, 6/3

Grigor Dimitrov (BUL) 2 x 1 Karen Khachanov (RUS) 6/7 (3/7), 6/4, 7/5