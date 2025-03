Messi, Felipe Melo, Galvão Bueno e Casagrande: veja os comentários após a goleada da Argentina sobre o Brasil

Julián Alvarez foi o autor do primeiro gol da Argentina. Atacante foi participativo no duelo.

Após a goleada por 4 a 1 da Argentina sobre o Brasil , em jogo da 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo , jogadores, ex-atletas e personalidades do esporte se manifestaram na internet.

Felipe Melo

Ao fim da primeira etapa, o ex-volante Felipe Melo, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2010, disse que os atletas deveriam parar de brigar com os argentinos e aumentar a cobrança interna no vestiário. Da mesma forma, chegou a dizer que o time brasileiro conta com bons jogadores, mas falta atitude na maioria das vezes. Ele concluiu defendendo a presença de Neymar, cortado da convocação por lesão, entre os titulares.