O anúncio do corte foi feito por Dorival Jr. nesta sexta-feira (14). Endrick foi chamado para o lugar de Neymar.

Além dele, o lateral Danilo e o goleiro Ederson também precisaram ser cortados da lista, dando lugar a Alex Sandro , do Flamengo, e Lucas Perri , do Lyon.

O que houve com Neymar?

O atacante foi poupado do último jogo do Santos, no domingo (9), pois havia sentido um problema muscular na coxa esquerda.