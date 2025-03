Flamengo x Inter: tudo sobre o jogo da 1ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

O confronto entre Flamengo x Inter, válido pela 1ª rodada do Brasileirão, será às 21h deste sábado (29). A partida ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Colorado vem do título gaúcho, enquanto o Rubro-negro sagrou-se campeão carioca.

Escalações para Flamengo x Inter

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Bruno Henrique) e De La Cruz; Gérson, Luiz Araújo e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Rogel (Juninho) e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem para Flamengo x Inter

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Flamengo x Inter

O Sportv e o Premiere anunciam a transmissão.

GZH acompanha o jogo em tempo real

Siga a narração torcedora em GZH

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h30;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45, com Grêmio x Atlético-MG;

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

Como chegam Flamengo x Inter

Flamengo

A data Fifa foi prejudicial ao Flamengo. Gerson, na Seleção Brasileira, e De Arrascaeta, no Uruguai, deixaram seus jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo machucados.

O uruguaio é desfalque certo. Filipe Luís aguarda os retornos do zagueiro Danilo e dos atacantes Bruno Henrique e Everton Cebolinha, que se recuperam de lesão muscular.

Inter

Após o título gaúcho, o Inter teve um período mais longo para descansar e se preparar para o Brasileirão. No Maracanã, Roger não contará com o lesionado Victor Gabriel, porém tem três opções para o setor: Juninho, Rogel e Kaique Rocha.

Rochet, que voltou a atuar com o Uruguai, deve retomar seu espaço no gol. O mesmo vale para Wesley, que nas finais do Gauchão saiu do banco. No ataque, a dúvida será entre Borré e Valencia.

Ingressos para Flamengo x Inter

A venda de ingressos para o setor visitante do Maracanã começará na quarta-feira (27), às 10h. Os tickets custam R$ 80 (meia R$40,00)

Para a compra, primeiro é necessário o cadastro da biometria facial em biometria.flamengo.com.br. Os bilhetes estão disponíveis em ingressos.flamengo.com.br.