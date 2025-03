Juninho diz estar pronto para estrear pelo Inter contra o Flamengo: "Jogador não escolhe jogo"

Juninho foi apresentado pelo Inter. Reprodução / Youtube GZH

O zagueiro Juninho, antigo jogador do Midtjylland, foi apresentado oficialmente pelo Inter nesta quarta-feira (26).

O jogador foi adquirido por 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) e assinou um contrato com o Colorado até dezembro de 2027.

Zagueiro canhoto, ele é um dos cotados para atuar ao lado de Vitão na defesa do Inter contra o Flamengo, no próximo sábado (29), no Maracanã, mesmo sendo um recém-chegado.

— Jogador não escolhe o jogo que quer jogar. Trabalhamos todo o dia para estar apto. Vamos dar sequência ao trabalho grandioso que está sendo feito — disse Juninho.

O novo zagueiro colorado conhece Roger Machado dos tempos de Bahia. Ainda antes, nas categorias de base, trabalhou com o executivo André Mazzuco no Coritiba.

Foi através de Mazzuco que houve a aproximação com o Inter, ainda em janeiro.

— A as conversas começaram em janeiro, quando eu e meu empresário conversamos com o Mazucco. Tive que fazer várias reuniões com o clube dinamarquês para tentar uma liberação amigável. E felizmente conseguimos 100% dessa negociação — destacou.