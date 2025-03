Romero é apresentado no Inter: "Preciso estar à altura do que é o clube"

Bruno Flores / Agência RBS

O Inter apresentou o primeiro de seus reforços pós-Gauchão nesta quarta-feira. Óscar Romero, meia paraguaio de 32 anos, deu suas primeiras palavras como jogador colorado. Antes do treino, no CT Parque Gigante, o jogador falou sobre a preparação para a temporada, a quantidade de jogos previstos para os próximos 60 dias, sua posição em campo e até sobre a vida pessoal. Ele garantiu estar pronto e otimista para 2025 no Beira-Rio.

— Venho a um clube muito tradicional, muito grande do Brasil. É um privilégio estar aqui, é uma responsabilidade linda. Encontrei um ambiente muito bom, que vem do título do Gauchão e isso faz o ano começar da melhor maneira, sabendo que temos desafios da Libertadores, do Brasileirão. O mais importante é o grupo, criar um ambiente vencedor, que todos vão juntos pelo mesmo objetivo. Todos precisam saber o que querem. Isso foi o que me surpreendeu, porque todos sabem disso. Vejo que podemos conseguir coisas muito importantes — declarou o jogador.

Romero explicou por que demorou tanto para assinar com o Inter, razão pela qual não pôde fazer parte do grupo que venceu o Estadual:

— O ano passado terminou muito tarde, com o Mundial (pelo Botafogo). Tirei um tempo para ficar com minha família, tenho uma filha de oito meses. Precisava descansar, foi um ano muito intenso, de muitos jogos. Desde que fui procurado pelo Inter, sabia que seria um desafio muito importante para a carreira, que eu precisava. Preciso estar à altura do que é o clube.

Experiência no Botafogo

A experiência no Botafogo, aliás, foi bastante citada. O vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, lembrou que o agora camisa 11 colorado é atual campeão brasileiro e da Libertadores. Perguntado sobre as semelhanças eventuais dos grupos dos dois times, respondeu:

— Todos os grupos são diferentes, jogadores diferentes. O que me surpreendeu é a fome de glória que tem o grupo, isso se sente no ambiente. Ganhamos o Gauchão, mas já estamos pensando no Brasileirão. O grupo tem jogadores vencedores. Me dá prazer treinar com jogadores assim, que se entregam 100%. Esperamos começar da melhor maneira já no sábado.

Elogios a Alan Patrick

O jogador se colocou à disposição para qualquer uma das funções do ataque. Ainda que admita a preferência pela faixa central, lembrou que foi usado pelo lado no Botafogo. Isso daria versatilidade para não ter de disputar posição sempre com Alan Patrick, maior ídolo do time atual:

— Alan é um grande jogador, muito, muito importante para o Inter. Não venho para disputar um lugar com ele. Venho para somar, aproveitar quando tiver chance. Vamos nos ajudar entre todos para buscar os objetivos.

Seleção paraguaia

Por fim, Romero falou também da seleção paraguaia. Em vias de conseguir vaga para a Copa do Mundo de 2026, o jogador tenta recuperar espaço entre os melhores de seu país.

— A seleção está mais perto de ir para a Copa, mas ainda não conseguiu. Fiquei mais de 10 anos convocado. Um dos objetivos do ano é voltar a ser chamado e vou trabalhar duro para isso. Preciso mostrar aqui no Inter, nos treinos e nos jogos _ afirmou, rebatendo as críticas que recebeu em alguns momentos por uma possível falta de intensidade:

— Não faço muito caso do que se fala fora, tenho uma carreira grande, tive o privilégio de jogar na seleção, pude granhar vários títulos. Trabalho no dia a dia para representar bem os clubes e o país. Vou estar pronto para aproveitar as oportunidades.