Inter apresenta zagueiro Juninho e volante Diego Rosa; acompanhe ao vivo

O Inter apresenta, nesta quarta-feira (26), mais dois reforços para a temporada. O zagueiro Juninho e o volante Diego Rosa concedem entrevista coletiva no CT Parque Gigante. Mais cedo, o meia paraguaio Óscar Romero também foi apresentado pelo Colorado .

O defensor de 30 anos vem do futebol dinamarquês, onde defendia o Midtjylland . Já o meio-campista de 22 anos, revelado pelo Grêmio, atuou pelo Bahia e estava no Lommel, da Bélgica, na última temporada.

Trajetória de Juninho

Revelado pelo Coritiba, o jogador ainda acumula passagens por Palmeiras, Atlético-MG e Bahia, onde trabalhou com o técnico Roger Machado. No clube, teve grande destaque entre 2019 e 2021, despertando interesse do Midtjylland, onde está desde 2021.