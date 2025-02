São Bernardo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações pelo Paulistão

Palmeiras está em busca do quarto título consecutivo do Paulistão. Cesar Greco/Palmeiras

O confronto entre São Bernardo x Palmeiras, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, será às 20h30min deste sábado (1). A partida ocorre no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

As duas equipes estiveram no mesmo grupo na primeira fase, porém, não se enfrentaram por conta do regulamento. Ambos terminaram com 23 pontos, mas o Bernô ficou na frente do Verdão por conta do número de vitórias: 7 a 6.

Prováveis escalações para São Bernardo x Palmeiras

São Bernardo: Alex Alves; Maciel, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Fabrício Daniel, Léo Jabá e Rodolfo. Técnico: Rodrigo Catalá.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal), Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Onde assistir a São Bernardo x Palmeiras

Record TV, CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping anunciam a transmissão

Como chegam as equipes

São Bernardo

Com sete vitórias, dois empates e três derrotas, o São Bernardo terminou com a segunda melhor campanha da primeira fase do Paulistão.

Destaque para o meio-campista Fabrício Daniel, artilheiro da equipe, com cinco gols marcados. Ele também é o responsável pela criação das melhores oportunidades do Bernô.

Palmeiras

O Verdão venceu seis jogos, perdeu apenas um, mas empatou cinco vezes na primeira fase. Os comandados de Abel Ferreira terminaram com a terceira melhor campanha, mas em segundo no grupo, por isso jogará fora de casa.