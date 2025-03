O recado que o Inter deixou no Maracanã com o empate contra o Flamengo

O Inter teve uma atuação segura no Maracanã . Suportou a pressão do Flamengo e mandou um recado aos demais concorrentes: vamos brigar pelo título.

O primeiro tempo foi de muita segurança defensiva. Com a proteção de Fernando, Vitão e Juninho foram perfeitos. Atrás deles, Rochet evitou o gol do Flamengo em duas oportunidades.

Perdemos Rochet, mais uma vez por lesão, mas Anthoni não teve culpa no gol de empate do Flamengo e teve boa atuação para conter o time da casa, empurrado pela força do Maraca.

Roger tem um bom time e as peças que entraram no segundo tempo mantiveram o nível de atuação. A força do modelo de jogo de uma equipe muito bem treinada me faz acreditar que entramos na briga pelo título que não vem desde 1979.