Como chega o Flamengo para o jogo de sábado contra o Inter

De Arrascaeta é desfalque, e De La Cruz está à disposição. Gilvan Souza / Flamengo/Divulgação

O Inter estreia no Brasileirão contra o Flamengo, neste sábado (29), às 21h, no Maracanã.

A equipe de Roger Machado terá pela frente um time embalado pela conquista do Campeonato Carioca e com a torcida em êxtase pelo trabalho do técnico Filipe Luís.

Por outro lado, o técnico terá problemas para escalar a equipe titular em razão de lesões de jogadores durante seus compromissos por seleções na data Fifa.

Campeão Carioca

Com uma vitória e um empate com o Fluminense na decisão, o Flamengo foi bicampeão carioca. A conquista ocorreu em 16 de março, mesma data em que o Inter ergueu o Gauchão.

A campanha foi quase perfeita. O Flamengo liderou a Taça Guanabara e superou seus rivais na semifinal e na final. As duas derrotas, para Boavista e Nova Iguaçu, foram utilizando time reserva.

Filipe Luís, campeão com o clube da última Copa do Brasil, ganhou o coração dos torcedores com o título carioca.

O técnico ganhou até uma música especial do MC Koringa, torcedor rubro-negro fanático, chamada "Bonde do Filipin".

Desfalques

Gerson, que está com a Seleção, é dúvida para sábado. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A data Fifa foi prejudicial ao Flamengo. Gerson, na Seleção Brasileira, e De Arrascaeta, no Uruguai, deixaram seus jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo machucados.

Gerson teve uma contratura no duelo com a Colômbia e foi cortado da partida com a Argentina. De volta ao Rio de Janeiro, realizou exames que não apontaram uma lesão. Entretanto, não há certeza de sua presença diante do Inter.

De Arrascaeta é desfalque certo. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo na derrota da Celeste para a Argentina por dores na virilha e cortado da seleção por Marcelo Bielsa. Exames apontaram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Filipe Luís aguarda os retornos do zagueiro Danilo e dos atacantes Bruno Henrique e Everton Cebolinha, que se recuperam de lesão muscular.

Provável escalação

Diante deste cenário de dúvidas, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Inter tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Bruno Henrique) e De La Cruz; Gérson, Luiz Araújo e Plata

Depois do duelo com o Colorado, o Flamengo entrará em campo pela Libertadores, em 3 de abril, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.