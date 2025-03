Flamengo perde Arrascaeta para partida contra o Inter na estreia do Brasileirão

Meia se lesionou em partida do Uruguai, pelas Eliminatórias.

O Flamengo divulgou nesta segunda-feira (24) que Arrascaeta teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Assim, o camisa 10 r não estará presente na estreia do Brasileirão, contra o Inter, no próximo sábado (29).

O meia foi cortado pela seleção uruguaia. Ele havia sido substituído ainda no primeiro tempo da partida contra a Argentina, pelas Eliminatórias , na última sexta (21), em Montevidéu.

O jogador, inclusive, já foi liberado para retornar ao Rio de Janeiro e iniciar tratamento médico no CT do Ninho do Urubu.