Wesley exalta elenco colorado: "Conseguimos jogar de igual para igual com qualquer adversário"

Wesley conversou com a Zero Hora nesta quinta-feira (27). Jefferson Botega / Agencia RBS

Entre os temas abordados pelo atacante Wesley, do Inter, na entrevista exclusiva concedida para Zero Hora nesta quinta-feira (27), esteve o que ele espera para 2025. O atleta reconhece a qualidade de Palmeiras e Flamengo, mas está otimista, especialmente pela capacidade do grupo colorado.

— Em 2024, perdemos pontos importantíssimos para equipes que, com todo o respeito, eram inferiores. Com os de cima, trocamos pontos. Vencemos o Palmeiras fora e empatamos em casa, empatamos uma e perdemos outra com o Flamengo. São os times que vêm disputando tudo nos últimos anos. Não devemos nada a esses elencos, conseguimos jogar de igual para igual contra todos eles — comentou.

Ele usou o exemplo da disputa por posição com Carbonero como uma razão para esse otimismo. Wesley vinha sendo o titular até sofrer uma lesão muscular na penúltima rodada da primeira fase do Gauchão.

O colombiano entrou em seu lugar e foi fundamental na conquista do título gaúcho. Wesley contou como essa disputa repercute dentro do elenco.

— Sabemos como é a disputa no futebol, então isso é bom para a torcida e para nós. Desde quando cheguei já vivia isso, com Wanderson. O que importa é o jogador chegar para ajudar — disse e completou:

— Teremos Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, então o tanto de jogadores bons que temos serão de extrema importância para a temporada. Vai ser uma disputa sadia, e quem estiver no melhor momento vai ser bem escolhido pela comissão.

Welsey fala sobre a qualidade do elenco do Inter