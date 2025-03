Roger explica volta de Borré à titularidade do Inter contra o Flamengo

Por lesão, colombiano (D) perdeu a posição na reta final do Estadual. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O golaço de Enner Valencia no Gre-Nal, que rendeu o título do Gauchão ao Inter, não impediu Borré de retomar a titularidade na estreia do Brasileirão. Após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, na noite deste sábado (29), o técnico Roger Machado explicou a escolha pelo colombiano para comandar o ataque colorado.

— Lá atrás, eu falei para vocês que eu vou usar o momento, a estratégia, a gestão e, dependendo do momento, eles terão pesos diferentes. Não é algo matematicamente exato. E para este jogo, o Valencia vindo de uma sequência de dois jogos com sua seleção e uma sequência prévia de acúmulo de jogos com a final do Estadual, eu optei pelo Borré. Mas também pelo fato de gerir o processo e dar oportunidade àquele que foi titular até bem pouco tempo, nos ajudando, poder disputar sua posição em campo, porque o Valencia se credenciou a estar entre os onze. Da mesma forma, Wesley e Rochet, dois jogadores que contribuíram muito e têm o direito de disputar a posição em campo — avaliou o treinador.

Rochet, Wesley e Borré terminaram a última temporada como titulares de Roger, mas por motivos diferentes não iniciaram os clássicos decisivos do Gauchão.

O goleiro teve diagnosticada uma tendinose no joelho ainda durante a pré-temporada e foi substituído por Anthoni durante todo o Estadual. Já os atacantes sofreram lesões musculares antes das semifinais, cabendo a Carbonero e Valencia a chance de mostrar serviço na fase de mata-mata. Totalmente recuperado durante a data Fifa, o trio ressurgiu diante do Flamengo.

— Também, estrategicamente, vi na figura do Borré a possibilidade de a gente reter a bola, para dar tempo, como estaríamos em bloco médio, buscar a profundidade, ter um tempo a mais. O Valencia é um jogador que se propõe à profundidade no primeiro tempo e a gente ter mais em apoio, para dar tempo ao Wesley e Vitinho acessar estas profundidades e dar tempo de a gente entrar no campo de ataque, como aconteceu no primeiro gol — concluiu Roger.

Apesar da opção para este fim de semana, não quer dizer que todos continuarão titulares diante do Bahia, na próxima quinta-feira (3), na abertura da Libertadores. Além de revelar que pensará na escalação jogo a jogo, por conta do desgaste físico, o técnico colorado pode perder Rochet novamente por lesão.

Substituído ainda no intervalo da partida, o uruguaio deixou o Maracanã com dois dedos e o pulso imobilizados, após sofrer um trauma na mão esquerda, e será reavaliado na reapresentação do elenco, em Porto Alegre.