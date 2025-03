A trajetória do Inter rumo ao título: veja os melhores momentos jogo a jogo, os atletas campeões e os números da campanha

Arte ZH

O Rio Grande do Sul é vermelho novamente. Após oito temporadas e quase nove anos, o Inter voltou a conquistar o título do Gauchão ao empatar com o Grêmio, no Gre-Nal 446, realizado neste domingo (16), no Beira-Rio.

O Colorado terminou o campeonato invicto, com nove vitórias e três empates.

Veja também:

Zero Hora preparou um especial para a torcida colorada relembrar os melhores momentos do 46º Gauchão do Inter.

Veja os gols, ouça as narrações e confira os números da conquistas.

Inter amplia vantagem no número de títulos gaúchos

A taça vencida no Beira-Rio deixa o Inter com 46 títulos, abrindo três de vantagem para o Grêmio, dono de 43 taças do Gauchão. Caso os gremistas tivessem vencido esta edição do torneio, a diferença ficaria em um título.

O resultado também impediu que o Grêmio igualasse o recorde colorado de oito conquistas seguidas, alcançada entre 1969 e 1976.

Inter - 46 títulos (1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2025)

D'Alessandro: "Esse Gauchão se torna o mais importante de todos"

Ídolo como jogador, D'Alessandro venceu o Gauchão seis vezes dentro dos gramados. Contudo, revelou após o apito final que esta foi a conquista estadual mais importante de sua carreira.

— Todo o contexto foi importante para mim. Para mim, esse Gauchão se torna o mais importante de todos — disse o diretor esportivo.