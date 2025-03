Roger Machado entra para grupo seleto de treinadores campeões gaúchos por Inter e Grêmio

Ricardo Duarte / Flickr do Sport Club Internacional

A história vitoriosa de Roger Machado ganhou um capítulo importante. Ao vencer o Gauchão, neste domingo (16), com o empate no Gre-Nal 446 , ele entrou para o seleto grupo de treinadores campeões gaúchos por Inter e por Grêmio.

Ele é apenas o sétimo a vencer a principal competição do futebol gaúcho por Inter e Grêmio. No atual século, somente ele e Tite alcançaram o feito . Abaixo, confira os outros campeões.

Sérgio Moacir Torres

O primeiro a atingir o feito foi Sérgio Moacir Torres . Ex-goleiro de Inter e Grêmio, ele repetiu a façanha de viver as duas paixões ao treinar os dois gigantes do futebol gaúcho. Pelo lado vermelho, conquistou o Gauchão de 1961 . Pelo lado azul foram três conquistas, em 1962, 1963 e 1968 .

Rubens Minelli

Minelli está entre os grandes nomes da história do futebol gaúcho. Além de levar o Estado aos seus primeiros títulos nacionais, com o bicampeonato do Inter em 1975 e 1976, foi campeão estadual pelos dois clubes.