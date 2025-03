"Emoção diferente": a festa dos torcedores do Inter nas ruas de Porto Alegre após a conquista do Gauchão 

Comemoração era mais efusiva no bairro Rio Branco. Leonardo Bender / Agência RBS

Cantoria, buzinaço e gritos de "é campeão". Assim se resume a festa colorada nas ruas de Porto Alegre após o Inter conquistar o Gauchão em cima do Grêmio, neste domingo (16).

Para além do Beira-Rio e seu entorno, depois do 1 a 1 no Gre-Nal 446 e a conquista do 46º título estadual, os torcedores permitiram-se ir a diversos bairros da Capital para celebrar o título que põe fim a uma seca de nove anos no Estadual e também evita o octa do rival, marca que segue pertencendo apenas ao lado vermelho do RS.

Cerca de duas horas depois do término da partida, em frente ao Bar Opinião, na Cidade Baixa, em uma mesa, esperando seu lanche, só se viam sorrisos na família Seelig, que assistiu ao jogo do título direto do Beira-Rio.

Parte da celebração da família Seelig foi em bar da Cidade Baixa. Leonardo Bender / Agência RBS

— Bastante alegria, né? A gente poder comemorar dentro do nosso estádio, eu levar meu filho mais novo lá, que não tinha comemorado um título ainda. É muita felicidade, muita alegria — disse Leonardo Seelig junto ao pequeno Thales, seu filho.

Na Rua Mariante, esquina com a Rua Vasco da Gama, no bairro Rio Branco, próximo à Av. Goethe — ponto tradicional de celebrações de gremistas e colorados — a comemoração era mais efusiva. Em frente a um bar, torcedores cantavam intensamente.

Um deles era Jair Rezzer, 53 anos, que estava acompanhado de seus filhos, Micael e Pietra. Para cada carro que passava na rua, ele balançava efusivamente uma bandeira do Rio Grande do Sul com o símbolo do Inter no meio, vibrando muito.

Jair Rezzer (E), com seus filhos Micael e Pietra. Leonardo Bender / Agência RBS

Questionado sobre o sentimento do momento, Jair respondeu:

— É uma emoção diferente, por toda a história que esse campeonato representava — enquanto terminava a frase, ele foi interrompido pelo seu filho, Micael, também emocionado:

— Meu pai me fez Colorado e ele tá aqui comigo hoje. Isso aí não tem explicação. Muito bom tá aqui com ele e minha irmã. Esse campeonato é diferenciado. Porque tem uma história, o Grêmio queria igualar o Inter. E nós conseguimos impedir isso.

Em meios as falas, se ouviam gritos do tipo:

— Octa só tem um!

— O Imortal morreu!

— Campeão invicto!

Até o momento em que a reportagem de Zero Hora esteve em alguns dos pontos de concentrações da torcida colorada, o ambiente era amistoso, sem grandes tumultos — inclusive com alguns gremistas passando pelos locais e também, bebendo e se alimentando nos bares.

