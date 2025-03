Eduardo Bolsonaro anuncia que vai se licenciar do mandato de deputado federal

O parlamentar fez o anúncio no YouTube , uma semana antes do julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro, seu pai, réu por tentativa de golpe de Estado , na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

— Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua gestapo da Polícia Federal merecem — disse.