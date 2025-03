Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 20 de março

Nesta quinta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 20/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Aos poucos, mas com firmeza e sabedoria, comece a abrir passagem, desconsiderando os obstáculos e limitações, apostando naquilo que sua alma pretende realizar nas próximas semanas. Com fé e impulso sábio, tudo se resolve.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Agora é quando sua alma precisa se recolher para contemplar o cenário do mundo e, em silêncio, tomar impulso para as decisões que precisará colocar em marcha nas semanas vindouras. Faça tudo com tranquilidade.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Não importa quão loucas sejam suas ideias, o que importa, nesta parte do caminho, é com quem você as vai dividir e, ainda, com quem vai você se associar para que, dessa vez, as coisas não fiquem no mundo da imaginação.