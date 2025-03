Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Nesta quinta (20), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Não importa quão loucas sejam suas ideias, o que importa, nesta parte do caminho, é com quem você as vai dividir e, ainda, com quem vai você se associar para que, dessa vez, as coisas não fiquem no mundo da imaginação.