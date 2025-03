Concurso da Brigada Militar do RS: edital é divulgado com 1,2 mil vagas e salário de quase R$ 6 mil

Inscrições acontecem até 22 de abril. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Brigada Militar do RS publicou o edital para o próximo concurso público do órgão, com provas marcadas para 8 de junho. São 1.200 vagas para o cargo de soldado primeira classe, com salário inicial de R$ 5.944,85.

O valor é previsto para 40 horas de trabalho semanais, exceto no período em que estiver no Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM).

Do total de vagas, 984 são destinadas para ampla concorrência, 192 para pessoas negras, 12 para pessoas trans e 12 para pessoas indígenas, de acordo com o edital.

As inscrições começam nesta sexta-feira (21) e vão até 22 de abril, às 17h, no site da Fundatec, banca organizadora. Os interessados devem pagar uma taxa de R$ 118,79, até 23 de abril.

Como será o concurso

A seleção consistirá nas seguintes fases:

1ª Fase : exame Intelectual;

: exame Intelectual; 2ª Fase : exame de Saúde;

: exame de Saúde; 3ª Fase : exame de Capacitação Física;

: exame de Capacitação Física; 4ª Fase: exame Psicológico, composto por duas etapas obrigatórias: testagem coletiva e entrevista individual.

Exame intelectual

Nesta etapa será aplicada uma prova de caráter classificatório e eliminatório, com 50 questões objetivas.

O exame intelectual será realizado nos municípios de Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo, todos no Rio Grande do Sul.

Essa fase valerá de 0 a 100 pontos. Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem, no mínimo, pontuação igual ou superior a 60 pontos no somatório das matérias e, simultaneamente, no mínimo 20% de acertos em cada matéria.

Exame de saúde

Para o exame de saúde serão convocados, os candidatos aprovados na 1ª fase, considerando os critérios de desempate definidos.

Exame de capacitação física

Os candidatos aprovados no exame de saúde serão convocados para a terceira fase por ordem de classificação.

Convocados devem comparecer ao local de realização do exame, com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o início, portando documento de identidade com foto.

Calendário do Concurso da Brigada Militar