"Morreu onde mais gostava de estar", diz irmão de vítima de acidente em academia de Caxias 

Denise de Oliveira completou 45 anos em janeiro. Acervo Pessoal / Divulgação

Filha mais velha de uma família de quatro irmãos, Denise de Oliveira, 45 anos, frequentava a academia do bairro Esplanada quase que diariamente, de acordo com o irmão Felipe Rossetto, 33.

Foi para ele que a academia mandou mensagem de áudio assim que Denise caiu da janela próximo ao aparelho em que se exercitava:

— Me disseram que ela tinha sofrido um acidente, ouvi no fundo o barulho de sirenes e fui correndo.

Natural de Caxias, Denise era solteira, morava no bairro São Caetano e trabalhava como tecelã em uma fábrica de tecidos. Ela ajudou a criar junto da mãe, já falecida, o sobrinho Guilherme Gabi, 25.

— Morei com ela e minha vó desde criança porque a escola era mais perto. Era uma mãe pra mim. Era a pessoa da família que estava sempre disposta a ajudar qualquer um — contou Guilherme.

Denise treinava na academia há mais de um ano e, ainda segundo o irmão, era o lugar que mais gostava de estar:

— Ela gostava de se manter em forma e foi onde acabou acontecendo. Morreu onde mais gostava de estar.

O velório ocorre na Sala C das Capelas São Francisco. O sepultamento está marcado para esta sexta (21), às 9h, no Cemitério Público Municipal.

O acidente

Denise chegou para malhar por volta das 18h de quarta-feira (19). O acidente aconteceu às 19h45min no segundo andar do prédio. Antes de cair, ela estava próxima ao equipamento chamado graviton, utilizado no treino de membros superiores.

De acordo com o delegado plantonista Raone Nogueira, testemunhas afirmaram que Denise estava em frente ao aparelho quando, de costas, caiu da janela:

— Ela bateu no vidro e, com o impacto, quebrou e caiu.

Quando os Bombeiros chegaram ao local, Denise estava presa na grade de segurança do estabelecimento, pendurada por um dos pés. A estrutura precisou ser cortada para a retirada da mulher.

Douglas de Lima, 30, passava de carro pela esquina do prédio no momento do acidente e contou o que viu:

— Ela estava presa no portão, de cabeça para baixo, e tinham pessoas tentando ajudá-la, mas ela estava desacordada.

Conforme o 5º Batalhão de Bombeiro Militar, ela apresentava sinais de parada cardiorrespiratória. O Samu realizou os primeiros socorros, mas não conseguiu reanimar Denise.

A academia

A Motivida fica na esquina das ruas Dr. Assis Antônio Mariani e Hygino Tartarotti, no bairro Esplanada, e funciona há 12 anos. Denise treinava há mais de um ano no local, segundo o proprietário do espaço, Rodrigo Brustolin de Oliveira, que não estava na academia no momento do acidente. A suspeita dele é que Denise possa ter tido algum mal-estar, ocasionando a queda da janela basculante de vidro.