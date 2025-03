Morre Daniel Sabbá, surfista, apresentador e ator

Daniel Sabbá, ator, apresentador e surfista, morreu aos 70 anos nesta sexta-feira (21). A causa da morte não foi confirmada. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do atleta, em uma publicação feita nos stories que destaca o legado do apresentador que fez parte de uma das primeiras gerações de surfistas do Rio de Janeiro.

Entretanto, Sabbá enfrentava graves problemas de saúde desde 2021, quando sofreu um grave acidente de moto, que deixou sequelas severas, incluindo a paralisia dos movimentos. Nos últimos meses, seu estado se agravou e ele foi hospitalizado com infecção generalizada e falência dos rins.

Ele estava internado no hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, que confirmou a morte por meio de nota:

Leia Mais Prédio desaba no centro do Rio de Janeiro; uma pessoa morreu

"O Barra D'Or lamenta a morte do paciente Daniel Sabbá, na manhã desta sexta-feira (21), e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes".

Trajetória Profissional

Daniel Sabbá fez parte de uma das primeiras gerações de surfistas do Rio de Janeiro e brilhou como apresentador de programas na Band e na CNT, incluindo o Sabbá Show. Além da televisão, atuou em novelas da TV Globo, como “Pecado Capital” e “Paraíso Tropical”.

Nos anos 1980, participou de diversos campeonatos de surfe e se destacou como figura carismática do esporte. Também tentou seguir carreira política, candidatando-se ao cargo de vereador do Rio de Janeiro pelo PTB, mas não foi eleito.

Acidente e Problemas de Saúde

Em 2021, Sabbá sofreu um grave acidente no Rio de Janeiro ao colidir sua moto contra um Mitsubishi Lancer. Com parte do corpo preso ao veículo, o surfista enfrentou sequelas severas, incluindo a paralisia dos movimentos. Além disso, em 2023, passou por uma cirurgia para a remoção de um câncer no nariz.

O filho abriu uma campanha de arrecadação online, que vinha sendo divulgada nas redes sociais para pagar os custos do tratamento. Em fevereiro deste ano, ele agradeceu em vídeo a todos que contribuíram financeiramente para seu tratamento:

"Está tudo bem. Estou voltando, gente", disse. Ele também agradeceu aos enfermeiros e ao hospital. "A melhor coisa para o ser humano não é o dinheiro, são os amigos".

Há pelo menos três semanas antes de sua morte, ele foi hospitalizado com febre e dores nos rins, contou o filho do atleta, João Paulo Sabbá. Seu quadro se agravou, levando à intubação devido a uma infecção generalizada, falência dos rins e perda da resposta do corpo.

Vida pessoal

Sabbá ganhou notoriedade devido a um episódio envolvendo sua então esposa, a cantora Syang. Durante a segunda edição do reality show Casa dos Artistas, do SBT, ele tentou invadir o local das gravações para retirar Syang do confinamento, por ciúmes de seu envolvimento com o modelo Gustavo Mendonça.

Ele deixa um filho, o empresário João Paulo Sabbá, de 36 anos. Em janeiro deste ano, fez uma homenagem ao filho em suas redes sociais: "Parabéns, João Paulo Sabbá, te amo, meu filho maravilhoso".

Homenagens

Diversos artistas lamentaram a morte de Sabbá e prestaram homenagens. O ator Lucio Mauro Filho escreveu:

"O guerreiro Daniel Sabbá serenou, depois de dura batalha pela vida. Que bom que deu tempo dele saber o quanto foi querido por todos!"

"Dropa nesse tubo que leva a eternidade, meu querido! Que todos os mestres te recebam num grande luau", escreveu o ator.

O cantor Evandro Mesquita também se manifestou:

"Sabazinho, descansou. A gargalhada mais estrondosa do litoral! Guerreiro demais! Lutou até a última onda... Até a última gota! Um vulcão com uma rolha de champagne. Divertido, exagerado, fiel amigo de muitos amigos. Apaixonado pela vida. Adolescentão eterno! Aloha".

O humorista Sérgio Malandro escreveu:

"Hoje me despeço de um grande amigo, um cara divertido que arrancava o sorriso de qualquer um, uma lenda, um folclore do Rio de Janeiro, o famoso Daniel Sabbá, mais conhecido como Sabbá Show! Quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem quem é o Sabbá! Deus no comando".

O perfil oficial do surfista, administrado pelo filho, João Paulo, publicou uma mensagem anunciando o falecimento e relembrando o legado do pai:

"É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabbá. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor.

Leia Mais Grupo suspeito de enviar 2 mil fuzis de Miami para o Rio de Janeiro é alvo da PF

Sua luz, sua alegria e sua imensa sabedoria continuarão a nos inspirar, mesmo na sua ausência física.

Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade, lembrando que o amor e os ensinamentos que Daniel nos deixou jamais serão esquecidos. Seu espírito permanecerá imortal em nossos corações. Que sua jornada agora seja de paz e serenidade, e que possamos encontrar consolo nas boas lembranças que ele nos deixou".