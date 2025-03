A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira (20) 14 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico internacional de armas no Rio de Janeiro. A ação contou com 80 agentes da PF e 10 policiais civis. A Operação Cash Courier é um desdobramento da Operação Senhor das Armas, de 2017, que apreendeu 60 fuzis no aeroporto do Galeão.