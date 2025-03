Polícia indicia mãe, sogra e namorado de adolescente de 13 anos grávida mantida em cárcere em Viamão

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre uma adolescente de 13 anos grávida , que, segundo as investigações, era mantida em cárcere privado pelo namorado e pela sogra. Os dois investigados e a mãe da garota foram indiciados pelo caso, descoberto há duas semanas pela polícia, no bairro Estalagem, em Viamão , na Região Metropolitana.

A mãe da menina chegou a relatar à polícia que havia tentado tirar a filha daquele local diversas vezes e que o namorado obrigava a garota a retornar, sob ameaças e agressões. Mas, conforme a investigação, a mulher teria sido conivente com o fato de que a menina tinha apenas 10 anos quando começou a relacionar com o adolescente.

— No decorrer da investigação ficou muito claro que essa criança, desde os 10 anos, era submetida a um ambiente de extrema violência, perpetuando a violência doméstica, ao longo de gerações. E com a mãe da adolescente sendo conivente, normalizando o fato de uma criança de 10 anos ter relações com outro adolescente, perpetuando uma situação de violência sexual também. Nós não podemos achar que isso é normal. As crianças merecem proteção — afirma a delegada.