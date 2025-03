Ainda não está decidido se INSS antecipará o 13º dos aposentados em 2025

Ainda não foi definido pelo governo federal se haverá novamente agora em 2025 antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A dúvida começa novamente a ser enviada por leitores da coluna, já que a primeira metade do benefício, em 2024, começou a ser depositada em abril e a segunda em maio. No ano passado, foram R$ 5,61 bilhões no Rio Grande do Sul, calculou à época o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank.