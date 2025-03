Fase convoca mais 50 agentes socioeducadores aprovados em concurso

Convocados atuaram nas regiões da Fase na Capital e no interior do Estado. Félix Zucco / Agencia RBS

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), vinculada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) convocou, nesta segunda-feira (24), mais 50 aprovados para o cargo de agente socioeducador no concurso público realizado em 2022.

Essa é a segunda lista de selecionados para atuar na Capital e em outros sete municípios. A relação completa foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e também está disponível nos sites do Instituto Mais e da Fase.

Os convocados devem comparecer entre os dias 28 de março e 1º de abril ao Núcleo de Provimento e Relações do Trabalho (NPRT), localizado na sede administrativa da Fase — Avenida Padre Cacique, nº 1.372, em Porto Alegre.

A autorização para a convocação de 108 agentes socioeducadores foi publicada em 21 de fevereiro, e os trâmites seguem conforme o processo seletivo.

Os primeiros 19 nomes chamados para admissão foram divulgados há um mês, também no DOE. Eles passaram pelo processo de acolhimento e iniciaram os treinamentos. Os convocados na nova lista seguirão os mesmos trâmites, com início dos treinamentos previsto para maio.

O edital

Inicialmente, o edital previa 50 vagas para o cargo, mas, devido à abertura de novas unidades e à necessidade de reforço no quadro, o governo dobrou o número de contratados.

— A entrada de novos servidores é essencial para qualificar ainda mais os serviços prestados pela instituição — destacou o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.

Sobre o processo seletivo

A convocação dos selecionados segue a ordem de classificação do concurso, considerando as vagas de ampla concorrência e as reservas para pessoas com deficiência (PcD), pessoas negras e pessoas trans, conforme a homologação do resultado final publicada no DOE em 12 de maio de 2023.