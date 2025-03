Quatro homens são presos transportando 1,5 tonelada de maconha em Montenegro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pouco mais de 1,5 tonelada de maconha durante uma abordagem a três veículos na tarde de quinta-feira (27) na BR-386, em Montenegro , no Vale do Caí. Quatro homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

A droga foi localizada no porta-malas de um Ford Ka e no cargueiro de uma van Fiat Ducato, que os policiais rodoviários constataram que havia sido furtada em 15 de março em Canoas, na Região Metropolitana. Outro carro, um Fiat Siena, acompanhava os dois, mas não estava carregado com ilícitos.