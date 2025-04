Cristiano Quevedo fará show em Caxias do Sul em junho

O cantor nativista Cristiano Quevedo irá trazer a Caxias do Sul a turnê comemorativa pelos seus 30 anos de carreira. A apresentação será no dia 13 de junho, às 20h, no UCS Teatro. Os ingressos já estão à venda pelo portal Minha Entrada , a partir de R$ 57,50.

A turnê especial propõe uma homenagem à trajetória de sucesso de Cristiano Quevedo, marcada por canções que misturam o tradicional e o moderno. Ao longo de sua carreira, o artista nascido em Piratini, no sul do Estado, conquistou o público com sua voz marcante e talento incomparável, aliados à energia e emoção que que entrega no palco.