Enem 2025: candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre 14 e 25 de abril

Estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 podem solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição entre os dias 14 e 25 de abril. O cronograma completo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (31).

Ausência

Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2024 precisa justificar a ausência caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente. As regras foram detalhadas no documento, que inclui o cronograma.

Segundo o edital, no dia 12 de maio os candidatos contemplados serão conhecidos, com possibilidade de apresentação de recurso aos não selecionados até 16 de maio. No dia 22 do mesmo mês, o resultado dos recursos será divulgado. Em 2024, a taxa de inscrição foi fixada em R$ 85.