Suspeito de assassinar companheira em Bento Gonçalves é preso

A Brigada Militar (BM) prendeu na manhã desta segunda-feira (31) o suspeito de assassinar Erica Garcês de Oliveira, 31 anos , em Bento Gonçalves. Ele tem 30 anos e era o companheiro da vítima. O crime, investigado como feminicídio, ocorreu no sábado (29), no bairro Juventude .

De acordo com a delegada plantonista Maria Isabel Zerman Machado, testemunhas apontaram que o companheiro de Erica, preso nesta segunda, é o responsável pelos disparos. Ambos são da Bahia e moravam há cerca de três anos no Rio Grande do Sul. Ainda conforme a policial civil, nenhum deles tinha registro de ocorrência anterior, como medida preventiva, em território gaúcho.