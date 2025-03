Mulher desaparecida há mais de um ano é resgatada de cárcere privado em Parobé

Um homem de 40 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (27), suspeito de manter uma mulher em cárcere privado por mais de um ano . A prisão ocorreu na RS-239, próximo ao pórtico de entrada de Parobé, no Vale do Paranhana. Ele deve responder por violência doméstica.

De acordo com a polícia, o desaparecimento da mulher foi registrado em janeiro de 2024. Agentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) também acompanharam o resgate. Ao ser preso, o homem optou por ficar em silêncio.

A investigação ocorreu no âmbito da Operação Elo de Proteção, ofensiva coordenada pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, voltada ao combate à violência contra mulheres e grupos vulneráveis.