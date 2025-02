Vítimas de violência doméstica poderão pedir medidas protetivas pela internet no RS

A partir deste ano, mulheres vítimas de violência doméstica poderão solicitar medidas protetivas por meio das delegacias online. A diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher da Polícia Civil, delegada Cristiane Ramos, fez o anúncio no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (3). Ainda não há data prevista para a implementação do recurso.

Atualmente, outros Estados do país já permitem a solicitação via internet, mas, no Rio Grande do Sul, é necessário comparecer a uma delegacia.