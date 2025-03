Shai Gilgeous-Alexander é o líder do Thunder na NBA. Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Momento de decisão. A temporada regular da NBA se aproxima do fim e os playoffs vão começar. Os cenários estão bem desenhados, porém, ainda há questões que precisam ser definidas até 13 de abril, quando todas as 30 franquias completarão os 82 jogos da temporada regular.

Do dia 15 ao 18, os dois últimos classificados para os playoffs de cada conferência serão conhecidos no play-in. A partir do dia 19, a principal liga de basquete do mundo entra na fase decisiva para conhecer o campeão de 2024/2025.

As equipes já classificadas para os playoffs da NBA

O Cleveland Cavaliers é líder da Conferência Leste. Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Até o momento, quatro franquias estão com vaga garantida nos playoffs. Resta agora definir a posição dentro da conferência para saber o adversário na primeira rodada da pós-temporada. Além disso, as equipes de melhor campanha têm vantagem de mando de quadra na série melhor de sete.

No Leste, o Cleveland Cavaliers deve se consolidar com a primeira posição. São 59 vitórias e 14 derrotas, sendo cinco triunfos a mais do que o atual campeão Boston Celtics, que também está classificado. O New York Knicks também está assegurado na pós-temporada.

Já no Oeste, o Oklahoma City Thunder foi o time que fugiu do equilíbrio e tem a melhor campanha de toda a NBA, com 61 vitórias e 12 derrotas. São 13 triunfos a mais do que o segundo colocado na conferência.

A disputa nos playoffs e no play-in

Enquanto no Leste existe uma pré-definição, o Oeste está equilibrado em todos os sentidos. São seis franquias de cada conferência que se classificam de forma direta para os playoffs. Do sétimo até o 10º serão definidas mais duas vagas por meio do play-in.

Como funciona o play-in

O sétimo e o oitavo se enfrentam, e o vencedor se classifica como seed 7 na conferência. A equipe derrotada, entretanto, ainda terá a chance de se manter viva, pois enfrentará o vencedor do duelo entre o nono e o 10º, valendo a segunda vaga.

Chegada de Luka Doncic aos Lakers consolidou a franquia na zona de playoffs. Adam Hagy / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Atualmente, no Leste, está praticamente certo que Atlanta Hawks, Orlando Magic, Chicago Bulls e Miami Heat disputarão o play-in, precisando definir apenas as posições.

Entre os possíveis classificados para os playoffs, além de Cavaliers e Celtics, os outros quatro devem ser New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Detroit Pistons.

Já no Oeste, o equilíbrio é grande. Do segundo ao oitavo existe uma diferença de apenas cinco vitórias e a situação poderá mudar até o fim da temporada regular.

No momento, além de OKC, os classificados seriam: Houston Texans, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies e Los Angeles Clippers. Na disputa ainda estão Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves.

No play-in, Sacramento Kings e Phoenix Suns devem permanecer entre os 10. O Dallas Mavericks ainda está matematicamente na disputa, porém a ausência dos principais jogadores, por lesão, tira a força da equipe.

Disputa pelos prêmios individuais

Além das vagas para os playoffs, na NBA também se dá muita importância para os prêmios individuais para os jogadores. São eles: destaque para MVP, defensor da temporada e melhor novato.

Nikola Jokic está na disputa pelo prêmio de MVP, e pode ser eleito pela quarta vez. Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Na disputa de jogador mais valioso, dois nomes despontam como favoritos. O sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, que já foi eleito três vezes MVP, tem números expressivos, com triplo-duplo de média: 29.3 pontos, 12.8 rebotes e 10.3 assistências.

O adversário é o canadense Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. O armador lidera a NBA em média de pontos, com 32.8 por partida, além 6.3 assistências e 5.1 rebotes.

Os dois variam ao longo da temporada na liderança da corrida de MVP. A decisão será no detalhe, com as campanhas das franquias podendo fazer a diferença para os votantes.

Melhor defensor

Com a lesão de Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, a disputa para melhor defensor ficou aberta, e com mais concorrentes. O pivô francês vinha fazendo uma temporada de alto nível defensivo e era o favorito ao prêmio.

Dyson Daniels lidera a NBA em roubo de bolas. Jacob Kupferman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, é um dos melhores marcadores do perímetro nesta temporada. O ala lidera a NBA em roubos de bola, com média de três por partida. Com isso, ele deve terminar o calendário de jogos próximo de 240 roubos, aproximando-se do recorde de John Stockton, em 1991/1992, que teve 244 roubos.

Draymond Green, do Golden State Warriors, é outro candidato forte. Vencedor do prêmio em 2017, ele se manteve como um defensor de alto nível, mas fora das listas de principais candidatos. Nesta temporada, ele volta à discussão por conta do excelente trabalho como um marcador versátil, que consegue neutralizar jogadores menores e mais ágeis, assim como atletas maiores e mais pesados.

Os dois surgem como favoritos, mas Bam Adebayo, do Miami Heat, e Jaren Jackson Jr., do Memphis Grizzlies, podem entrar na disputa nesta reta final.

Melhor novato

Stephon Castle lidera a corrida para melhor novato da temporada. Michael Gonzales / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A classe de novatos de 2024 está longe de ser uma das melhores da história. Apesar disso, existe talento a ser desenvolvido em várias equipes. Na disputa de melhor rookie, dois nomes se destacam, estando mais prontos para ajudar suas respectivas equipes.

Stephon Castle, do San Antonio Spurs, é um armador que foi selecionado como quarta escolha geral do draft, e vem tendo médias boas: 14.1 pontos, 3,2 rebotes e 3,6 assistências. Mais do que isso, Castle já é um defensor de alto nível e isso precisa ser considerado na discussão.

O outro candidato é Zaccharie Risacher, do Atlanta Hawks, que foi o primeiro selecionado do draft. O início do ala francês foi fraco e ele chegou a ser questionado pelos números baixos. Porém, a metade final da temporada está sendo positiva e ele tem médias de 12,2 pontos, 3,7 rebotes e 1,2 assistências.

