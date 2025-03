Atual campeão da NBA, Boston Celtics é vendido por valor recorde

O Boston Celtics foi vendido, nesta quinta-feira (20), por US$ 6,1 bilhões (mais de R$ 34 bilhões) para o grupo Symphony Technology, de acordo com a ESPN. Atual campeão da NBA, a franquia estava à venda desde julho do ano passado. A imprensa americana classificou a negociação como a mais cara envolvendo uma equipe esportiva em toda a América do Norte. A movimentação supera a venda do Washington Commanders, time de futebol americano, que foi negociado por US$ 6,05 bilhões, em junho de 2023.