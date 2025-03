De olho no Brasileiro, São Paulo supera São Bernardo em jogo-treino sem Lucas e Calleri

O São Paulo realizou um jogo-treino com o São Bernardo, neste sábado, no MorumBis, em preparação para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, às 18h30, diante do Sport, na capital paulista. O time comandado por Luis Zubeldía levou a melhor atuando com uma equipe diferente em cada tempo de 45 minutos.

Os titulares iniciaram o confronto sem as presenças do meia-atacante Lucas Moura, que se recupera de um trauma no joelho direito, e do atacante Calleri, que cumpriu um cronograma de carga individualizada com os preparadores físicos no CT da Barra Funda. O zagueiro Ferraresi e o meio-campista Bobadilla, convocados pelas seleções da Venezuela e do Paraguai, respectivamente, foram as outras ausências da atividade.

Com os titulares em campo, na etapa inicial, o São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de André Silva após passe de Igor Vinícius. Zubeldía mandou ao gramado Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano, Ferreira e André Silva.

Já no segundo tempo, os são-paulinos venceram por 3 a 2 a equipe do ABC, que disputará a Série C do Brasileiro, com gols de Lucas Ferreira, Alves e Ryan. O técnico argentino escalou, então, Jandrei; Cédric, Ruan, Alan Franco e Wendell; Negrucci, Marcos Antonio e Alves; Erick, Lucas Ferreira e Ryan.