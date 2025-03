Gabriel Carvalho volta a treinar no campo e se aproxima de reforçar o Inter 

Jovem ainda tem realizado atividades separado do elenco colorado. Ricardo Duarte / Inter

O Inter está próximo de contar novamente com Gabriel Carvalho. Afastado desde o início do ano, quando passou por cirurgia no pé esquerdo, o meia foi liberado para treinar novamente no gramado do CT Parque Gigante.

Ainda em janeiro, o jovem sofreu uma fratura no quinto metatarso durante um jogo-treino com a seleção brasileira sub-20, que se preparava para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. A situação fez com que ficasse de fora também de todo o Gauchão.

Apesar da reintegração, as atividades ainda não incluem trabalhos com o restante do elenco. Nesta segunda-feira (24), por exemplo, realizou corridas ao redor do campo, acompanhado do zagueiro Clayton Sampaio, que se recupera de um traumatismo na região do calcanhar esquerdo.

Previsão de volta ao time

Desta forma, o jovem ainda não deve ser relacionado para a estreia do Brasileirão, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. A expectativa é que volte a ficar à disposição do técnico Roger Machado em abril.

Revelado na base colorada, o meia foi guindado ao elenco profissional ainda na temporada passada. Em dezembro, foi vendido ao Al-Qadisiyah, por mais de R$ 100 milhões. Porém, só viajará a Arábia Saudita em agosto, quando completará 18 anos de idade.