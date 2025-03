Qual a situação dos convocados no retorno ao Inter

Rochet se queixou de dores no joelho após o empate entre Uruguai e Bolívia, em El Alto, na terça-feira (25). Frederic J. Brown / AFP

A partir desta quinta-feira (27), o Inter voltará a contar com os jogadores que foram convocados para disputar as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo durante a data Fifa.

Os quatro participarão dos dois últimos treinamentos antes da viagem ao Rio de Janeiro. No sábado (29), o Colorado encara o Flamengo, no Maracanã, pela abertura do Brasileirão.

A situação mais preocupante é a de Sergio Rochet. Sem ter disputado uma única partida do Gauchão por conta de uma tendinose no joelho esquerdo, o goleiro foi titular nas duas partidas do Uruguai nesta data Fifa.

No entanto, ele deixou o gramado em El Alto, após empate em 0 a 0 com a Bolívia nesta terça-feira (25), se queixando de dores.

— Um pouco dolorido, bastante. Também serviu para ganhar alguns segundos que nós precisávamos. Na primeira jogada, me choquei, cravei meu joelho no chão em um escanteio rápido deles e me doeu por toda a partida. Agora é recuperar, valorizar este ponto e recuperar o oxigênio — comentou ele em entrevista à AUF TV.

A situação dos atacantes

Outro que também demandará um cuidado maior é Enner Valencia. Titular colorado na reta final do Gauchão, o atacante esteve em campo nos dois jogos da seleção equatoriana, incluindo o empate sem gols com o Chile, em Santiago, nesta terça.

Por ter atuado os 90 minutos, pode ser que o camisa 13 seja preservado de alguma atividade no CT Parque Gigante.

Situação diferente vive Rafael Borré. Ao contrário do jogo contra a Seleção Brasileira, quando entrou nos minutos finais, o atacante assistiu do banco de reservas o empate em 2 a 2 com o Paraguai, em Barranquilla, também na terça.

De todos, o mais descansado é Carbonero que, após ser chamado pela Colômbia para suprir o corte de Luis Sinisterra, do Bournemouth, da Inglaterra, sequer foi relacionado para as duas partidas.

Os minutos jogados pelos jogadores colorados nesta data Fifa

Rochet: 180 minutos

Uruguai 0x1 Argentina: 90 minutos

Bolívia 0x0 Uruguai: 90 minutos

Enner Valencia: 174 minutos

Equador 2x1 Venezuela: 84 minutos

Chile 0x0 Equador: 90 minutos

Borré: 3 minutos

Brasil 2x1 Colômbia: 3 minutos

Colômbia 2x2 Paraguai: não jogou

Carbonero: não jogou

Brasil 2x1 Colômbia: não relacionado

Colômbia 2x2 Paraguai: não relacionado