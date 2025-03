Diego Rosa explica como poderá se encaixar no meio-campo do Inter: "Na Bélgica fiz várias funções"

O meio-campista Diego Rosa foi apresentado pelo Inter nesta quarta-feira (26). O jogador de 22 anos foi emprestado pelo Bahia ao Colorado até dezembro e será mais uma alternativa para Roger Machado no restante da temporada.

Diego Rosa surgiu no Grêmio como volante, porém na Bélgica, onde atuou pelo Lommel, teve oportunidade de atuar em outras posições.

Novas responsabilidades

Apesar de ser considerado uma promessa do futebol brasileiro quando saiu do Grêmio, Diego Rosa não conseguiu se firmar no futebol europeu e também não teve bom desempenho quando esteve emprestado ao Bahia, de sua cidade natal.