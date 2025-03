Com Villasanti em campo e dupla do Inter fora, Colômbia e Paraguai empatam em 2 a 2 pelas Eliminatórias

Paraguai saiu atrás no placar, mas buscou o empate na segunda etapa. LUIS ACOSTA / AFP

Colômbia e Paraguai empataram em 2 a 2, em Barranquilla, nesta terça-feira (25), em jogo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Pelos donos da casa, a dupla colorada Borré e Carbonero não entrou em campo. Pelos visitantes, o volante do Grêmio Villasanti ingressou no segundo tempo.

Na última rodada, na derrota colombiana para o Brasil, Borré entrou nos minutos finais, enquanto Carbonero não foi relacionado. Já Villasanti entrou na segunda etapa na vitória do Paraguai sobre o Chile por 1 a 0.

Três gols na primeira etapa

Logo no primeiro minuto de jogo, a Colômbia abriu o placar. Aos 34 segundos, Luis Díaz recebeu passe na entrada da área de Jhon Arias. O atacante do Liverpool dominou, limpou Balbuena da jogada e finalizou no fundo das redes.

Aproveitando o começo de jogo de muita pressão no ataque, os donos da casa ampliaram a vantagem em um contra-ataque. Aos 13 minutos, James Rodríguez acionou Luis Díaz no lado esquerdo. O jogador avançou em direção ao gol e tocou para Dúran, que entrava livre no lado direito. O centroavante chutou rasteiro na saída de Gatito Fernández e marcou o segundo.

O Paraguai conseguiu equilibrar as ações no duelo. Dois minutos depois do 2 a 0 para a Colômbia, Almirón teve a chance de descontar. Ele driblou o goleiro Vargas, mas finalizou para fora.

Apesar da melhora, o gol paraguaio só saiu nos acréscimos, aos 48 minutos. Gómez cobrou escanteio na área e Júnior Alonso subiu mais alto que a defesa colombiana para descontar.

O empate paraguaio

Na segunda etapa, o Paraguai voltou melhor e impôs dificuldades aos donos da casa. Aos sete minutos, Almirón arriscou de longe, mas Vargas espalmou. Sete minutos depois, Ávalos encobriu o goleiro, e a bola foi tirada próxima da linha do gol pela defesa colombiana.

Depois de muita insistência, veio o gol do empate. Aos 17 minutos, Enciso recebeu passe no lado esquerdo, passou entre dois defensores, driblou Carlos Cuesta e chutou de fora da área no canto do goleiro: 2 a 2.

Após o empate, o Paraguai diminuiu o ritmo. Aos 28 minutos, Villasanti entrou no lugar de Galarza. O atleta do Grêmio ficou 25 minutos em campo, mas não foi muito participativo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva.

No lado da Colômbia, o técnico Néstor Lorenzo optou por manter Borré no banco de reservas durante os 90 minutos. Carbonero não foi relacionado, novamente.

As equipes na tabela

Com o resultado, a Colômbia ficou na sexta colocação, com 20 pontos. Já o Paraguai segue em quinto, com os mesmos 21 pontos de Uruguai e Brasil. A Seleção Brasileira ocupa a quarta posição pelos critérios de desempate.