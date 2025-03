Grêmio espera retornos de selecionáveis nesta quarta-feira

Paraguai de Villasanti enfrenta a Colômbia nesta terça-feira (25). Logan Riely / Getty Images/AFP

O técnico Gustavo Quinteros vai ganhar três reforços importantes para os últimos treinamentos antes da estreia no Brasileirão, no sábado (29). Villasanti, Cristian Olivera e Aravena retornam de suas respectivas seleções durante a quarta-feira (26) e trabalham com o elenco a partir do dia seguinte.

O trio, portanto, não participa do jogo-treino de quarta, contra o Azuriz, do Paraná, no CT Luiz Carvalho. O treinador terá eles em duas atividades: na quinta (27) e na sexta (28).

Com o Paraguai, Villasanti retorna de Barranquilla, onde enfrenta a Colômbia nesta terça (25). No mesmo dia, o Uruguai de Cristian Olivera visita a Bolívia em El Alto e o Chile de Aravena recebe o Equador em Santiago.