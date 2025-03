Ypiranga aprimora novas ideias de jogo antes da estreia na Série C: "A preparação vai fazer a diferença"

Matheus Costa comandará o Canarinho na Série C.

O Ypiranga está há uma semana aprimorando ideias de jogo e novas estratégias para a Série C do Brasileirão. Nesta temporada, o Canarinho tentará pela décima vez conquistar o acesso inédito para a segunda divisão nacional.

— Nossos adversários estão bem fortalecidos, principalmente financeiramente, mas vejo que o Ypiranga também chegará bem. Acredito muito que a preparação vai fazer a diferença, por isso temos que trabalhar bem , para termos uma certa tranquilidade e margem durante a competição. Dentro da Série C são dois campeonatos. O primeiro vai definir classificação, descenso e permanência. Já o outro define quem sobe — ponderou o comandante, que completou:

Em 2025, o Ypiranga estará na disputa com ABC, Anápolis, Botafogo-PB, Brusque, Caxias, Confiança, CSA, Floresta, Figueirense, Guarani, Itabaiana, Ituano, Londrina, Maringá, Náutico, Ponte Preta, São Bernardo, Retrô e Tombense.

A estreia do Canarinho está marcada para o dia 13 de abril, contra o Londrina, no Estádio do Café.