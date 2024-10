Não deu! Não foi no ano do seu centenário que o Ypiranga comemorou o tão sonhado acesso à Série B do Brasileirão. O Canarinho precisava de uma vitória neste sábado (5) para conquistar a classificação, mas acabou superado pela Ferroviária por 4 a 2, na Fonte Luminosa, em Araraquara.